Кліматичні активісти паралізували рух у Берліні

Кліматичні активісти 25 квітня намагаються заблокувати рух у Берліні, це сталося через день після того, як аналогічна акція спричинила серйозні затори в столиці Німеччини. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Кліматична група Letzte Generation («Останнє покоління») повідомила, що «сотні протестувальників» відновили блокування вулиць, цього разу у вечірню годину пік. Це відбувається лише через кілька годин після того, як багатьох із них звільнили з-під варти.

24 квітня поліція заарештувала близько 200 осіб за сидячі протести на дорогах по всьому місту, включно з автомагістраллю A100. Ця ж магістраль є мішенню і 25 квітня.

Сцени, коли розлючені автомобілісти кричать на активістів або намагаються відтягнути їх геть з дороги, супроводжують суперечливі протести.

Уряд канцлера Олафа Шольца висловився проти цієї акції, а міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що не має «найменшого розуміння» щодо режиму протестів.

Активісти натомість заявили, що необхідно змусити владну «коаліцію припинити політику блокади» проти питань зміни клімату.

«Мирний опір смертоносному курсу нашого уряду не буде припинений ані поліцією, ані правосуддям», ) сказала речниця Letzte Generation Карла Гінріхс.

Група запланувала серію протестів упродовж тижня, включно з маршами в Берліні.