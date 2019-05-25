Один український військовий загинув за добу на Донбасі, ще одного поранено – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 17 обстрілів з боку угруповань «ДНР» та «ЛНР» протягом доби станом на сьому ранку 25 квітня. Йдеться про українські позиції поблизу Пісків, Красногорівки, Верхньоторецького, Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Лебединського, Новоселівки-2 на Донеччині, а також біля населених пунктів Шуми, Золоте – 4, Майорськ та Станиця Луганська на Луганщині.

За даними штабу, внаслідок цього 24 травня один український військовий загинув і ще один зазнав поранець.

З ранку 25 травня порушень режиму тиші з боку сепаратистів штабом ООС не зафіксовано.

Тим часом, представники угруповання «ЛНР» заявляють у ранковому звереденні про 2 обстріли їхніх позицій, а угруповання «ДНР» говорить про 18 обстрілів.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.