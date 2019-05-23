Руйнуй стереотипи! Студенти їдуть на Донеччину

Андрій Захарченко

34 студенти з усієї України кинули виклик стереотипам про Донбас і тепер активно їх руйнують. У Маріуполі стартувала всеукраїнська програма обміну GoxChange: з 19 до 28 травня молодь з однієї частини країни поїхала до іншої. Проект покликаний сприяти внутрішній інтеграції студентів.

На конкурс подалися 72 студенти, розповідає координатор GOxChange Світлана Колодій, але відібрали лише 34 людей, які і поїхали в Маріуполь.

«Першим критерієм було те, щоб учасники проекту ніколи не були у Маріуполі, задля отримання унікального досвіду. Другий – це має бути студент або студентка вищого навчального закладу України. І найголовніше – це мотивація, тобто бажання людини десять днів працювати в команді над дослідженням певної сфери», – повідомила координатор проекту GoxChange Світлана Колодій.

Плани у студентів дійсно великі, деякі з учасників навіть планують використати отриманий досвід для втілення суспільно-важливих проектів для індустріального регіону.

«Участь у проекті – це можливість здобути нові знайомства та цікаві знання. Я працюю над створенням важливого проекту для Донбасу і сподіваюсь, що його втілять в життя місцеві активісти. Сподіваюсь, що до завершення проекту, я остаточно переконаюсь в тому, що стереотипи про Донбас – це здебільшого міф, ніж реальність», – розповідає студент Червоноградського гірничо-економічного коледжу Станчук Богдан.

Координатор проекту Світлана Колодій зазначає, що проект допоможе не тільки у особистому розвитку студентів, а ще й матиме позитивні наслідки для держави в цілому, крім того, це допоможе об'єднати між собою молодь з різних куточків країни.

«Вони (студенти – ред.) отримують навички проектного менеджменту. Також ми навчаємо їх критичному мисленню, щоб дати розуміння того, як працює держава, громадський сектор або ж що таке локальні реформи», – зазначає Колодій.

Проект здійснюється за ініціативи Міністерства молоді та спорту, громадської організації Global Office та за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. За десять днів учасники національного обміну, кажуть організатори, встигнуть зруйнувати поширені стереотипи про східну Україну, співпрацюватимуть з місцевими активістами та створять власні проекти.

Взимку 2018 року відбувся пілотний проект GoxChange, у якому брали участь студенти Маріупольського та Ужгородського університетів.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)