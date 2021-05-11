Поліція отримала майже 110 тис повідомлень про порушення самоізоляції та обсервації – МВС

До Національної поліції надійшло майже 110 тисяч повідомлень про порушення громадянами правил самоізоляції та обсервації. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит редакції.

«Відносно порушників складено 31 адміністративний матеріал за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомили у відомстві.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції, мають встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». Додаток призначений для контакту з особою та контролю за дотриманням обов’язкової самоізоляції на час карантину.

Контроль відбувається за допомогою регулярних повідомлень у застосунку в довільний час протягом дня та перевірки, наскільки зроблене вдома фото дійсно є знімком певної людини. Відслідковується також геолокації мобільного телефона в момент фотографування.

Після отримання повідомлення необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на фоні навколишнього середовища за допомогою додатку. Якщо буде зафіксовано порушення встановлених правил – програма сигналізуватиме про порушення правил самоізоляції.