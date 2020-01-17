Унаслідок іранського удару постраждали 11 американців – командування

Унаслідок здійснених Іраном 8 січня ракетних ударів по військових базах США в Іраку постраждали 11 американців, визнало 16 січня Центральне командування США. За даними, які оприлюднив речник командування Білл Урбан, потерпілі мали ознаки струсу мозку.

«Жодний американський військовий не загинув під час нападу Ірану на повітряну базу «Айн-Асад» 8 січня, кілька лікували симптоми струсу мозку від вибуху і досі перебувають під наглядом», – відзначив речник.

Одразу після нападу президент США Дональд Трамп заявив, що «жодному американцеві не було завдано шкоди» і що бази зазнали «лише мінімальної шкоди».

Іран 8 січня завдав ракетного удару по двох військових базах в Іраку, де дислокуються американські війська і війська коаліції, що ведуть операції проти угруповання «Ісламська держава». Згідно із заявою міністерства оборони США, більш як 10 балістичних ракет були випущені по базах в Айн-Асаді та Ірбілі. «Ми проводимо початковий аналіз бойових втрат... Ми вдамося до всіх необхідних заходів для захисту американського персоналу, партнерів і союзників», – ішлося в заяві.