За добу в Україні виявили 12 978 хворих на COVID-19 – Степанов

За добу в Україні зафіксували 12 978 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на очільника відомства Максима Степанова.

Зокрема, захворіли 599 дітей і 408 медичних працівників. 1 561 людину госпіталізували, 120 людей померли, 4 243 хворих одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 740), Одеській (1 280), Дніпропетровській (1 164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях», – зазначає Степанов.

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За даними МОЗ, за попередню добу зробили 39 233 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції, методом імуно-ферментного аналізу – 9 947.

Відтак за весь час епідемії в Україні захворіли 722 679 людей, одужали – 339 378. Померли 12 213 людей.