Держпродспоживслужба обіцяє посилений контроль через можливе поширення коронавірусу серед норок в Україні

В Україні посилять моніторинг ситуації з можливим поширенням коронавірусу серед норок, повідомила на своєму сайті Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«Найближчим часом відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю. Крім того, буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах», – йдеться в повідомленні.

Керівниця відомства Владислава Магалецька запевнила, що не йдеться про масові вбивства звірів чи закриття ферм.

«Я сама прийшла до влади з бізнесу і дуже добре розумію усі проблеми та переживання підприємців. Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію... Вірус смертельно небезпечний, він мутує і все в більшій кількості країн виникають проблеми із цими тварини. Тому запрошую всіх до конструктивної співпраці», – зазначила вона.

За даними Асоціації звірівників України, в Україні діють 10 норкових ферм. Раніше асоціація заявила про готовність українських ферм вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, інфікування норок новим коронавірусом зафіксували в Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії, США. У Данії, зокрема, вдалися до масштабного винищення цих звірів.