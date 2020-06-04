Міноборони: у ЗСУ 131 хворий на COVID-19

У Збройних силах України станом на 4 червня на COVID-19 хворіє 131 людина. Про це повідомили у Міністерстві оборони з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії у ЗСУ від COVID-19 одужали 128 людей, померли – четверо.

«На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 76 осіб», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, минулої доби зареєстровано 10 нових випадків захворювання.

«У закладах охорони здоров’я перебуває чотири особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – два військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня – один військовослужбовець та один працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Шість осіб (Рівненська область – три військовослужбовця та один працівник ЗС України, Дніпропетровська, Львівська по одному працівнику ЗС України ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – повідомили у Міноборони.

В Україні станом на 4 червня підтвердили 25 410 випадків COVID-19. 11 040 людей одужали, 748 померли.