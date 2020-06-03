Перспективи курортного сезону в окупованому Росією Криму: тестування на коронавірус і електронний реєстр

Туристичний сезон 2020 року в анексованому Криму, який був загальмований через епідемію коронавірусу, відкриється в три етапи ‒ відповідний план підготувало підконтрольне Кремлю Міністерство курортів і туризму півострова. Перший етап передбачає відкриття санаторіїв та оздоровниць із медичними ліцензіями не раніше 15 червня і тільки для кримчан. Розповідає Крим. Реалії

Не раніше ніж через два тижні після в окупованому Криму стартує другий етап, коли російська влада може дозволити роботу готелів і пустити туристів із регіонів сусідньої Росії. При цьому заклади розміщення зобов'язані виконувати санітарні вимоги Роспотребнадзору та пройти огляд спеціальної комісії.

Водночас російська влада розробляє електронну систему обліку та реєстрації туристів, які прибувають до Криму. Термін початку третього етапу визначать за результатами перших двох, і тоді з дотриманням запобіжних заходів зможуть почати роботу всі засоби розміщення, включаючи мініготелі та хостели. Про те, наскільки успішним може виявитися курортний сезон у таких умовах, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов напередодні повідомив про те, що російська влада півострова домовилася з урядом Росії пом'якшити деякі вимоги Роспотребнадзору для туристичних об'єктів.

Так, обов'язкове тестування відпочивальників на коронавірус проводитимуть тільки один раз ‒ під час в'їзду до об'єкта розміщення.

При цьому Аксенов підкреслив, що можливе відкриття Криму для заїзду туристів із сусідньої Росії з 1 липня перебуває цілком у компетенції федеральної влади.

Голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов висловив Крим.Реалії думку, що відкладене на місяць відкриття курортного сезону не стане катастрофою для туристичної сфери півострова.

Якщо турпотік почнеться з липня, це буде не найгірший сезон

– У Криму за останні 25 років були сезони, коли червень повністю вибивало через дощі: два дні сонце, три дні – дощ. Судячи з усього, нинішнє відтермінування – не критичне з точки зору того, що бувало раніше.

З початку двохтисячних сезон виглядав так: сплеск на травневі свята, поступове зростання, потім перехід на заповнення. Цей перехід припадав на період не раніше початку липня. Загалом, якщо зараз турпотік почнеться з липня, це буде не найгірший сезон. У вересні поїдуть ті, хто не добрав відпустку в травні-червні.

Мені здається, до липня треба взагалі скасовувати обмеження. Якщо за три місяці з епідемією не впоралися, значить, усе набагато серйозніше. Що стосується відкриття санаторіїв для кримчан, вони поїдуть туди відпочивати хіба що за безкоштовними путівками.

Ми надіслали Аксенову пропозицію, щоб усе-таки пускати туристів із регіонів зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Олександр Бурдонов вважає, що Крим зможе прийняти велику кількість туристів, навіть якщо цього літа відкриють лише частину готелів ‒ адже розміщення в орендованих квартирах та приватному секторі російська влада, на його думку, проконтролювати не в змозі.

Тим часом голова Асоціації малих готелів Криму Наталія Стамбульникова розповіла російському агентству ТАСС, що номери в мініготелях і пансіонатах Криму вже заброньовані до вересня, при цьому власники не підвищили ціни:

«Основний потік туристів у Криму традиційно очікується в липні-серпні, я маю на увазі туристів з-за меж півострова. Зараз бронювання на рівні 70% на ці місяці, але ми чекаємо ще нового туриста, який приїде до нас відпочивати з-за кордону. Вони зараз вичікують, щоб зрозуміти, коли точно відкриють Крим. Як тільки назвуть дату, тоді попит на відпочинок у нас зросте. При цьому ціна на відпочинок не зросте, я не бачу такої тенденції. Щодня моніторю ціни. У когось ціни 2019 року, а у когось – і 2018 року, тобто зльоту цін немає».

Віцепрезидентка Російського союзу туріндустрії Ольга Санаєва сумнівається в тому, що росіяни, які не поїхали відпочивати за кордон, неодмінно попрямують до Краснодарського краю або Криму.

‒ Почався дуже поступовий вихід із кризи, галузь ще не пережила його, і наслідки позначатимуться дуже довго. У різних регіонах літній сезон відкривається по-різному: так, він уже стартував у Краснодарському краї, але підприємствам складно почати працювати через велику кількість вимог і фінансових витрат після кількох місяців простою. У цій ситуації необхідно якомога більше інформації для туристів, туроператорів, турагентів ‒ причому спрямованої назовні, щоб із будь-якого міста Росії можна було побачити, що відбувається в тому чи іншому регіоні. З іншого боку, вибухового зростання внутрішнього туризму не буде з багатьох причин: і через хвилювання за своє здоров'я, і через брак фінансів, і через те, що не до кінця зрозумілі умови відпочинку, який має бути комфортним. У зв'язку з цим не буде такого, щоб усі, хто не полетить за кордон, поїдуть на внутрішні курорти.

На думку Ольги Санаєвої, 50% завантаження курортів у липні можна буде вважати успіхом.

‒ Зараз Крим, безумовно, програє Краснодарському краю, бо той уже вийшов уперед за графіком скасування обмежень. Водночас для цього сезону характерна тонка межа між безпекою та можливостями. З одного боку, Крим начебто програє, з іншого боку, деяка обережність у відкритті може допомогти півострову наростити потік в майбутньому.

Тим часом українці переорієнтовуються на внутрішні курорти на материковій частині країни, ‒ зазначає директор української громадської організації «Центр розвитку туризму» Володимир Царук.

‒ Не відновлене авіасполучення, а це – одна з головних умов для виїзного туризму. Ми поки не розуміємо, куди можна буде організувати польоти чартерних рейсів ‒ поки тільки окремі країни повідомили про відкриття свого повітряного простору з 1 липня. Тому український туризм, як і європейський, опинився в дуже складному становищі. Зараз дуже велика увага приділяється саме розвитку внутрішнього туризму: понад половину літа українці їздитимуть власною країною. Багато з тих, хто планував відпочинок на курортах Європи, Туреччини, Єгипту, зараз попрямують до Одеської, Херсонської областей, у Карпати. Ми вже бачимо, що люди активно бронюють готелі. Водночас обережно відновлюється залізничне сполучення, і зі зростанням попиту потягів із кожним тижнем буде все більше й більше.

Володимир Царук зазначає, що за задумом українського уряду стежитимуть за виконанням санітарних вимог у готелях не контрольні органи, а самі туристи.

‒ Заклади розміщення мають дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я: проводити дезінфекції, дотримуватися соціальної дистанції тощо. Наскільки це все виконуватиметься ‒ гарне питання. Я думаю, ті готелі, які дбають про свою репутацію, виконуватимуть рекомендації.

Зараз комітет із туризму Торгово-промислової палати розробив спеціальний знак «Чисто і безпечно» ‒ його видаватимуть засобам розміщення, які декларують дотримання норм безпеки та гігієни. Вони зможуть вивішувати цей знак на своєму сайті, і турист розумітиме, що тут можна безпечно відпочивати. Якщо там фактично не дотримуються цих вимог, постоялець може подати скаргу в державні органи. Тому в Україні контроль буде громадським, і я вважаю таку схему досить дієвою.

Через обмеження, запроваджені на адміністративному кордоні з Херсонською областю у зв'язку з епідемією коронавірусу, українські громадяни без реєстрації в Криму не зможуть в'їхати на півострів, зокрема й для відпочинку, принаймні до 22 червня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації цей термін може бути продовжений.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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