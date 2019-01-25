Австрійку, яка хотіла попросити військової допомоги Путіна, засудили до 14 років тюрми – ЗМІ

Засновницю організації Staatenbund Osterreich («Конфедерація Австрії») засудили до 14 років ув’язнення, повідомляють західні ЗМІ.

За даними медіа, 42-річну жінку на ім’я Моніка Унґер визнали винною за кількома пунктами обвинувачення, в тому числі державній зраді.

Унґер заснувала організацію Staatenbund Osterreich у 2015 році, до якої встигли вступити 2600 членів.

За даними інформаційного видання AFP, вона також спробувала «наказати» австрійській армії повалити уряд і попросити військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна.

Вирок зачитали в суді міста Гратц на півдні Австрії. За словами судді, він повинен стати «чітким сигналом, що антидержавна діяльність не буде толеруватися».

Унґер і ще 13 членів руху «Конфедерація Австрії» заарештували навесні 2017 року. Її заступник, 71-річний колишній офіцер поліції, отримав 10 років ув’язнення.

Решту заарештованих членів визнали винними у формуванні антидержавної організації. Вони отримали вироки від дев’яти місяців до трьох років.

«Конфедерація Австрії» видавала власні «дипломатичні паспорти», забороняла своїм членам сплачувати податки в австрійський бюджет і зібрала майже 40 тисяч євро збору за внесок нерухомості у власний «земельний кадастр». Представники організації запевняли, що внесення в цей реєстр робить іпотечні кредити на житло недійсними.

Унґер визнала, що намагалася замінити державних посадовців членами власної організації, проте назвала себе «жертвою репресивної системи».