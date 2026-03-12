У Росії 15 людей у справі про теракт у «Крокусі» отримали довічні терміни

У Росії Другий Західний окружний військовий суд засудив до довічного ув’язнення 15 обвинувачених у справі про теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол». Ще чотирьом фігурантам призначили терміни від 19 років 11 місяців до 22 років 6 місяців.

Довічні терміни отримали четверо громадян Таджикистану – Шамсідін Фарідуні, Далерджон Мірзоєв, Мухаммадсобір Файзов та Саїдокрамі Рачабалізода. Слідство вважає їх членами «Вілаят Хорасан», афганського осередку угруповання «Ісламська держава» та безпосередніми виконавцями теракту.

До довічного ув’язнення також засудили Шахромджона Гадоєва, Зубайдулло Ісмоілова, Хусейна Хамідова, Мухаммада Шаріпзоду, Якубджоні Юсуфзоду, Назрімада Лутфуллої, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраїла Аушева, Умеджона та Мустакіма Солієвих.

Алішер Касімов отримав 22,5 року позбавлення волі, Діловар Ісломов, його батько Ісроїл та брат Амінчон – 19 років 11 місяців.

У листопаді 2024 року слідство перекваліфікувало звинувачення Ісламовим та Касімову. Замість звинувачення у теракті всім їм закидали допомогу терористичній діяльності.

Брати Ісломови та їхній батько володіли білим «Рено», на якому пересувалися обвинувачені в теракті. «Новая газета Европа» писала, що Діловар Ісломов продав машину братові своєї дружини за тиждень до нападу у «Крокусі». Пізніше він і його брат Амінчон з’явилися в поліцію.

Уродженця Киргизстану Алішера Касимова звинуватили у тому, що він здав квартиру обвинуваченим. З ними, як стверджує слідство, він познайомився на «Авіто» і не знав про їхні плани. У МЗС Киргизстану повідомили, що Касимов мав громадянство країни до 2014 року, потім вийшов із нього, отримавши паспорт Росії.

Теракт у залі «Крокус Сіті Хол» стався увечері 22 березня 2024 року перед початком концерту гурту «Пікнік». Загинуло 149 людей, понад 600 зазнали травм і поранень. Відповідальність за теракт узяв на себе осередок «Вілаят Хорасан».

Після теракту посилилася антимігрантська риторика російської влади. Депутати Держдуми схвалили законопроєкти, які посилюють міграційну політику.