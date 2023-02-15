У Росії 16-річну біженку оштрафували за фразу «все буде Україна»

У місті Новомосковську Тульської області Росії комісія у справах неповнолітніх оштрафувала 16-річну біженку з Харкова за статус на підтримку України. Про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на телеграм-канал, повʼязаний із тульськими правоохоронними органами.

Стверджується, що дівчину звинуватили в дискредитації російської армії через статус у її телеграм-профілі «Разом до перемоги, все є і буде Україна». Неповнолітній призначили штраф у сумі 15 тисяч рублів (близько семи з половиною тисяч гривень).

Також у повідомленні йдеться, що на батька дівчини склали протокол про невиконання батьківських обовʼязків.