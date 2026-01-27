Фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив у шортліст премії BAFTA

Український фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова увійшов у шортліст премії BAFTA.
Окрім цього українського фільму, у шортліст категорії «Документальне кіно» потрапили: «Апокаліпсис у тропіках», «Приховування», «Містер Ніхто проти Путіна», «Ідеальна сусідка».
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні.
Фільм Чернова присвячений одному з епізодів українського контрнаступу 2023 року – боям за село Андріївка, розташоване в 10 кілометрах від Бахмута. Тоді Збройним силам України вдалося вибити російські війська із села, проте через деякий час воно знову ними було захоплене.
У лютому 2024 року інша стрічка Мстислава Чернова – «20 днів у Маріуполі» –перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.
Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) вручається з 1948 року в Лондоні.
