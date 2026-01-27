Доступність посилання

Фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив у шортліст премії BAFTA

Український фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова увійшов у шортліст премії BAFTA.

Окрім цього українського фільму, у шортліст категорії «Документальне кіно» потрапили: «Апокаліпсис у тропіках», «Приховування», «Містер Ніхто проти Путіна», «Ідеальна сусідка».

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні.

Фільм Чернова присвячений одному з епізодів українського контрнаступу 2023 року – боям за село Андріївка, розташоване в 10 кілометрах від Бахмута. Тоді Збройним силам України вдалося вибити російські війська із села, проте через деякий час воно знову ними було захоплене.

Читайте також: Фільм Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав відзнаку на фестивалі «Санденс»

У лютому 2024 року інша стрічка Мстислава Чернова – «20 днів у Маріуполі» –перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) вручається з 1948 року в Лондоні.

