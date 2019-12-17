У 2019 році загинули 49 журналістів – «Репортери без кордонів»

У 2019 році в світі були вбиті 49 журналістів, що є найнижчим показником з 2003 року, відзначає у своєму щорічному звіті міжнародна організація «Репортери без кордонів». Порівняно з 2018-м це число скоротилося на 44%, відзначають експерти. Вони вказують, що суттєва відмінність від середньорічного показника у приблизно 80 смертей є насамперед результатом зменшення числа загиблих журналістів у зонах збройних конфліктів.

Висвітлення конфліктів у Сирії, Ємені та Афганістані було вдвічі менш загрозливим для життя журналістів: у цих трьох країнах 17 вбитих журналістів – порівняно з 34 у 2018 році.

«Таке безпрецедентне падіння не має затьмарити той факт, що кількість журналістів, загиблих у мирних країнах, як і раніше, залишається такою ж, як і в попередні роки. Наприклад, у Мексиці в 2019 році було вбито 10 журналістів, стільки ж, як і торік», – відзначають автори звіту.

Ще одним тривожним аспектом фахівці називають зростання числа затриманих журналістів. У всьому світі 389 журналістів перебувають у в’язниці у зв’язку з їхньою роботою, це на 12% більше, ніж торік. Майже половина затриманих припадає на три країни: Китай, Єгипет та Саудівську Аравію.