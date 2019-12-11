Звіт КЗЖ: влада Китаю ув’язнила 48 журналістів, а Росія – 7, із них четверо в окупованому Криму

Комітет захисту журналістів (КЗЖ) опублікував щорічний звіт, в якому міститься інформація про переслідування журналістів по всьому світу. Антирекорд 2019 року за кількістю журналістів, які перебувають у неволі, встановлений владою Китаю, яка заарештувала кілька десятків людей. Велику стурбованість КЗЖ викликає також ситуація в Туреччині і на Близькому Сході. В об’єктив правозахисників потрапив і Крим.

У 2019 року в Китаї було заарештовано щонайменше 48 журналістів – більше, ніж в будь-якій іншій державі, випливає з доповіді Комітету захисту журналістів, опублікованому 11 грудня.

Всього в світі протягом цього року в місцях позбавлення волі опинилося щонайменше 250 журналістів, у порівнянні з 255 в минулому році.

Друге місце в зазначеному антирейтингу зайняла Туреччина, де 47 журналістів було позбавлено волі, у порівнянні з 68 в минулому році, далі йдуть Саудівська Аравія і Єгипет – по 26 ув’язнених осіб.

Автори доповіді звертають увагу, що в Ірані, де протягом останнього року вирували громадські протести, за ґратами опинились 11 журналістів.

Зокрема, відомий репортер Мохаммад Мосаед, що спеціалізується на економічних темах, був заарештований після публікації твітів під час відключень інтернету, покликаних приховати інформацію про протести проти високих цін на газ.

У Росії під вартою опинилися сім журналістів, четверо з яких працювали в окупованому Криму.

Йдеться, в першу чергу, про громадських журналістів із числа кримських татар, які вели стріми, висвітлювали масові обшуки в Криму, публікуючи свої фото- і відеоматеріали переважно в соціальних медіа.

Один із перших громадських журналістів Криму – Наріман Мемедемінов – був звинувачений в публічних закликах до тероризму і засуджений в жовтні нинішнього року на два з половиною роки позбавлення волі.

Працюючи в Криму, Мемедемінов передавав суспільно значиму інформацію, в тому числі і Крим.Реаліі – проєкту української служби Радіо Свобода.

На початку цього року під вартою також опинився Ремзі Бекіров, який співпрацював, зокрема, з російським онлайн-ресурсом «Грани.ру». Він також вів прямі трансляції судових засідань над кримськими татарами, переслідування яких визнано правозахисними організаціями політично мотивованим.

Колеги Бекірова – Осман Аріфмеметов і Рустем Шейхалієв – громадські журналісти, також утримуються російською владою. Вони були заарештовані разом із Бекіровим під час масових обшуків у помешканнях кримських татар, проведених російськими силовиками.

В даний час Бекірова звинувачують в організації, а Аріфмеметова і Шейхалієва в участі, – в кримському осередку «Хізб ут-Тахрір аль Ісламі» – організації, яка визнана терористичною і заборонена на території Росії, але легально діє в Україні. Журналістам загрожують тривалі терміни тюремного ув’язнення.

У Нью-Йоркському офісі КЗЖ відзначили, що кількість заарештованих в Китаї, в порівнянні з минулим роком, збільшилася на одну людину. «Кількість заарештованих постійно збільшується відтоді, як президент Сі Цзіньпін встановив в країні повний політичний контроль», – зазначено в доповіді.

«У провінції Синьцзян мільйони представників мусульманських етнічних груп були заслані до таборів для інтернованих. Ці репресії стали причиною арештів десятків журналістів, в тому числі тих, хто вже потрапляв до в’язниці кілька років тому», – кажуть дослідники, додаючи, що «авторитаризм, нестабільність і протести» в цьому році призвели до збільшення числа журналістів, заарештованих на Близькому Сході .

У доповіді зазначено, що близько 8 відсотків журналістів, ув’язнених в усьому світі, становлять жінки – в порівнянні з 13 відсотками в минулому році.

Темами, які найчастіше призводили до потрапляння журналістів за ґрати, є політика, права людини і корупція.

Необхідно відзначити, що у звіт Комітет захисту журналістів не були включені дані про журналістів, звільнених до його публікації, а також про тих, хто перебуває в полоні у недержавних утворень, зокрема різноманітних угруповань бойовиків. Таким чином в офіційний список журналістів в неволі, опублікований на сайті КЗЖ, не потрапив автор Радіо Свобода, член українського PEN-центру Станіслав Асєєв, який готував репортажі з нині непідконтрольної уряду України частини території Донбасу.

Однак прізвище Асєєва була окремого згадана в звіті дослідників. В даний час Асєєв утримується бойовиками угруповання «ДНР», яких контролює Росія.