Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Росією Криму й морів

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з назвою «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів».

Резолюція, головні положення якої наводить постійне представництво України при Організації Об’єднаних Націй, зокрема, містить вимоги до Росії як до держави-окупанта вивести її війська з Криму і без зволікань припинити тимчасову окупацію території України, а також безумовно і невідкладно повернути Україні військове обладнання й озброєння, вилучені з трьох кораблів ВМС України, що їх Росія захопила понад рік тому.

Крім того, в резолюції засуджено поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Криму, зокрема у зв’язку з військовими навчаннями, які там проводяться, і висловлено глибоке занепокоєння тим, що Росія використовує в окупованому Криму захоплені підприємства української військової промисловості.

Росію закликано утримуватися від намагань розповсюдити свою юрисдикцію на ядерні об’єкти і матеріали в Криму.

Також Генасамблея ООН звертає увагу на те, що нарощування військової присутності Росії в Чорному й Азовському морях далі дестабілізує економічну і соціальну ситуацію, особливо в прибережних регіонах України, і закликає всі держави-члени ООН і міжнародні організації й спеціалізовані агентства утримуватися від будь-яких візитів до Криму, не узгоджених із Україною.

Співавторами резолюції були 39 держав, повідомило постійне представництво України при ООН.

За неї проголосували 63 країни, проти були 19. Інші утрималися або не голосували.

Проти голосували Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Сербія, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Сирія, Венесуела, Нікарагуа, Лаос, Камбоджа, М’янма, Філіппіни, Судан, Зімбабве і Бурунді.

Україна регулярно виносить на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюції, що стосуються окупованого Росією Криму. Зокрема, в грудні 2018 року Генасамблея ухвалила резолюцію, схожу до нинішньої, з приводу мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів. Також кілька разів Генасамблея ухвалювала резолюції про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.