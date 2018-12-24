В МЗС розповіли про «шалений тиск» Росії в Генасамблеї ООН через нову «кримську» резолюцію

Росія тиснула на низку країн, щоб не допустити ухвалення резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому нею Криму, розповіла в ефірі Радіо Крим.Реалії речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

За її словами, деякі країни пострадянського простору «продовжили рухатися в російському фарватері» і не голосували за резолюцію по Криму. Зеленко нагадала, що за ухвалення документа проголосували 65 країн-учасниць.

«Російська сторона намагається маніпулювати цифрами, що там «одним більше, одним менше підтримало чи проголосувало». Насправді можна лише уявити, який шалений тиск і яку проактивну роботу здійснювала російська гібридна машина на полях Асамблеї ООН з тим, щоб залучити на свій бік якомога більше держав. Але результат говорить сам за себе: після ляпасу з кримською резолюцією про мілітаризацію Криму – ще один удар у плані ухвалення резолюції з прав людини. Росії не вдалося сконцентрувати навколо себе широке коло підтримки», – резюмувала Зеленко.

Речниця МЗС України звернула увагу, що ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН з прав людини має особливе значення, тому що в ній названі на ім’я українські політв’язні, яких утримують в Росії і анексованому Криму.

«На міжнародних майданчиках ООН імена українських політв’язнів будуть постійно згадуватися. Це важливий елемент тиску (на Росію – ред.)», – пояснює вона.

Зеленко також підкреслила, що резолюція Генеральної асамблеї ООН закликає всі міжнародні інституції в усіх документах «коректно і правильно визначати статус Криму»: «Автономна республіка Крим і місто Севастополь (Україна), тимчасово окуповані Російською Федерацією».

Генеральна асамблея ООН пізно ввечері 22 грудня ухвалила резолюцію щодо ситуації з прав людини в анексованому Криму.

Це вже третя резолюція ООН про стан прав людини в Криму, яку ініціювала Україна і ухвалила Генеральна асамблея за останні два роки. Перші дві були ухвалені в 2016 і 2017 роках.

Перед тим, 17 грудня, Генасамблея ООН також ухвалила подану Україною резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».