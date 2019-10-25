«Репортери без кордонів» вимагають від бойовиків негайного звільнення Асєєва

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» вимагає від підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі негайно звільнити утримуваного ними українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

«Жоден адвокат, жодна міжнародна організація не мали доступу до заручника. Його затримання безпідставне і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, базується на зізнаннях, які, ймовірно, були отримані під тиском: ми закликаємо до його (Асєєва – ред.) негайного звільнення», – йдеться в повідомленні офісу RSF у Східній Європі та Центральній Азії.

В організації вказали, що не визнають «судовий процес» над Станіславом Асєєвим, назвавши його «так званим».

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» раніше вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ), Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.