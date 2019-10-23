В ООН і Amnesty International засудили «вирок» Асєєву

Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна засуджують рішення підтримуваних Росією бойовиків із угруповання «ДНР» про ув’язнення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва і закликають негайно його звільнити.

«Ми стривожені тим, що Асєєв і ще один український блогер Олег Галазюк, який лишається під вартою в Донецьку, позбавлені волі за їхні критичні публікації. Їхні права на належну правову процедуру і справедливий суд не були дотримані», – йдеться в заяві моніторингової місії ООН з прав людини.

В організації наголосили, що переслідування незалежних журналістів за їхню діяльність створює атмосферу, «в якій свобода думки і вираження поглядів є суворо обмеженими».

Місія також заявила, що не мала конфіденційного доступу до Асєєва, попри численні запити.

Зі свого боку, Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна заявила, що «вирок» Асєєву є «черговим порушенням прав людини силами, які п’ять років тому взяли під контроль Донецьк».

«Журналісти збирають та передають інформацію. Це їхня робота. Ті, хто тероризує та переслідує вільні ЗМІ, за замовчуванням вважають незалежних журналістів «шпигунами». Станіслава Асєєва потрібно негайно звільнити. Право людей на свободу вираження в Донецьку, як і в усій Україні, має бути забезпечене», – заявила Покальчук.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ).

Відео від серпня 2018 року

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.