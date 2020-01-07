«24 канал» 7 січня покаже фільм Радіо Свобода «Донецьк»

«24 канал» увечері 7 січня покаже документальний проєкт Радіо Свобода про непідконтрольний українській владі Донецьк.

Канал транслюватиме фільм о 20 годині вечора.

Редакція телепроєкту Донбас Реалії створила 45-ти хвилинний фільм на основі свідчень місцевих жителів. Головною героїнею фільму стала жінка, яка поїхала з міста п’ять років тому. Лідія вперше повертається, щоб відвідати родичів.

Автори фільму попросили жінку пройти містом та околицями, побувати в улюблених місцях і знімати на телефон все, що вона зможе. Унікальні зйомки і коментарі Лідії дають можливість уявити, наскільки змінилося місто і його мешканці.

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Що таке життя в ізоляції? Про що мріють, чого бояться, до чого пристосувалися? Яким донеччани бачать своє майбутнє? Мешканці міста розповідають свої історії і відповідають на запитання, які є простими тільки на перший погляд.

Їхні відповіді – вкрай важливі зараз, коли на порядку денному з’явилися п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, вважають автори фільму. До проєкту увійшли унікальні кадри Донбас Реалій, зняті на окупованій території протягом останніх трьох років.

У фільмі звичайні люди діляться своїми переживаннями. Ексклюзивні зйомки дають можливість побачити сьогоднішню реальність Донецька.

Фільм також можна подивитися на Youtube-каналі Радіо Свобода: