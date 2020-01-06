Зміцнювати національну ідентичність необхідно. Це стратегічне завдання, яке стосується будь-якого народу для формування політичної нації. Але, як наголошує журналіст «Дня» Валентин Торба, варто пам'ятати про ворогів, які цю ідентичність та державність прагнуть розмити. Для України таким ворогом є Росія. Не лише Путін, він тимчасова фігура, хоч і тримається на троні вже більш ніж 20 років.

Ворог України – саме імперія, наголошує журналіст. І найтривожніше те, що вона з одного боку змінюється, еволюціонує (Радянський Союз не міг цього собі дозволити), тобто стає сильнішою, а імперська мета її залишається такою ж як і сотні років тому. Водночас потенційні або дійсні західні партнери Києва після розпаду СРСР повторюють ту ж помилку, яку кореспондент називає «синдромом Чемберлена» – вони намагаються втішити хижака подачками в надії, що той насититься та заспокоїться.

На жаль, українці так і не почули з вуст президента цих надважливих орієнтирів, зазначає журналіст. Зеленський всіляко хоче показати себе сучасним та відмінним від попередників головою держави. Але в тому-то й справа, що поки українці бачать лише картинку, шоу. Зеленський вчиться. Екстерном. Але «двійки» отримує український народ, наголошує автор статті «Наш шлях».

У США масово скасовують концертні виступи російського джазмена Ігоря Бутмана, який був довіреною особою Путіна під час президентських виборів у 2018 році і підтримував окупацію Криму. Країна, яка достеменно знає, чий Крим і хто його окупував – стає на бік України. Тоді як представники української влади та деякі «громадські діячі» кожного разу намагаються виробити стратегію «всепрощення» окупантам, констатує дописувач інтернет-видання «Цензор.нет» журналіст Михайло Ухман.

Федору Добронравову – російському актору в серіалі «Свати», який не раз підтримував анексію Криму, їздив туди з робочими візитами, було заборонено в’їзд в Україну. Виробником серіалу є студія «Квартал 95», прямий стосунок до якої має президент України – Володимир Зеленський. З його приходом до влади Добронравову було дозволено в’їжджати в Україну.

Журналіст наголошує на дивній позиції Зе-команди, яка здобула місце під сонцем, критикуючи Петра Порошенка за його бізнес із росіянами. Хоча саме бізнес інтереси спонукали чинного президента, порушити український закон. Утім, на Добронравові все не закінчилося.

У Києві появилися представники російського пропагандистського каналу «Звезда». Саме вони створювали «фейки» про так звані «звірства» української армії під час боїв на Донбасі. Майже ніхто з українських спецслужб не відреагував на це. Адже всі вони зараз є прямими представниками Зеленського, а дехто і колишній учасник студії «Квартал 95».

А зовсім недавно в Україну приїхав співак Dr.Alban, якому теж було заборонено в’їзд в країну через його виступи в тимчасово окупованому Криму. Проте сам співак заявив, що потрапив в Україну завдяки сприянню президента Зеленського. І хоча голова Держприкордонслужби Дейнеко вже встиг заявити, що шведський співак потрапив до України згідно з чинним законодавством, однак ця заява виглядає дивною. Dr. Alban – порушує український закон і водночас, згідно з цим же законом, він має змогу співати в Україні. Докладніше про суперечливе ставлення чинної влади до законів йдеться в матеріалі «Політика, яку не обіцяли виборцям».

«Зеленському пора тверезішати: що чекає Україну на міжнародній арені» – у статті під таким заголовком в інтернет-виданні «Главред» Тарас Чорновіл попереджає, що Україні може буде незабаром складно домовитися із Заходом, Європою. Політичний експерт зазначає, що у відносинах із Заходом поки важко говорити про якісь здобутки, бо зберігається певний момент інерції. За останні пару років для європейців стало правилом доброго тону повторювати фразу про те, що вони підтримують Україну.

Але занадто радіти тут не варто. Адже ситуація може змінитись. Так, скажімо, зацікавленість до Києва з боку США в обох тамтешніх впливових партіях може зменшитись після закінчення історії з імпічментом Трампу. А це може статись після голосування у верхній палаті Сенату США.

Коли інтерес США до України згасне, Київ, перш за все, втратить заступника в переговорній позиції з Росією, зокрема в «нормандському форматі». Також позиція США – це фактор тиску на всіх партнерів із НАТО щодо санкцій проти Росії. І зараз вони будуть концентруватися лише на тих санкціях, які вигідні їм.

Щодо Франції та Німеччини, то вони давали Україні стільки, скільки українські політики і керманичі з них вичавлювали. У тому ж «нормандському форматі» всі рішення продавлювалися – перед цим були цілі серії переговорів, попередні засідання «нормандського формату» дуже наполегливо готувалися. Зараз цього немає.

Росія вибудовує певну політику щодо України, причому робить вона це дуже вміло, не завжди батогом, а й пряником. І своїми діями Кремль фактично заохотив Київ до нової угоди з Росією, бо якщо раніше ця співпраця була епізодичною або була у вигляді залишкових явищ, то сьогодні Україна знову починає розгортати цю співпрацю.

Зараз Київ став дуже обережним щодо Росії і уникає жорстких заяв. І ці речі викликають нерозуміння того, що буде далі – Зеленський продовжує вірити Путіну і думає, що він чесний добропорядний політик або Зеленський починає тверезішати і розуміти, що Путін підводить його під монастир, адже для останнього буде тільки краще, якщо в Україні почнеться нова революція. І чим швидше Зеленський розбереться в цьому, тим краще буде для України, наголошує Чорновіл.