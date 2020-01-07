Штаб: за добу на Донбасі – двоє поранених українських військових

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків 6 січня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Загалом протягом доби незаконні збройні формування п’ять разів обстріляли позиції Збройних сил України.

«Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тричі з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення», – йдеться в заяві.

З початку доби обстрілів з боку бойовиків не фіксували.

Крім того, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації 7 січня повідомила, що бойовики минулого тижня перешкоджали представникам місії ОБСЄ вільно пересуватися окупованою територією.

«4 та 5 січня представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпості північніше населеного пункту Заїченко на півдні Донецької області. 4 січня на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишня назва Октябр) також на півдні Донецької області представники збройних формувань двічі затримали патруль Місії на 45 та 19 хвилин відповідно», – йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» заявили, що не фіксували обстрілів окупованої ним території з боку української армії 6 січня. В аналогічному угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого села Жолобок напередодні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.