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28 Жовтень 2019, Київ 13:41
Новини | Економіка

Гривня послабилася на 6 копійок щодо долара – курс НБУ

Довідковий курс НБУ станом на 12 дня 28 жовтня зафіксований на рівні 25,05 гривні за долар

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Курс гривні 28 жовтня послабився на 6 копійок щодо долара – такі дані офіційного курсу Національного банку. Якщо 25 жовтня долар коштував 25,11 гривні, то 28 жовтня курс становить вже 25 гривень 17 копійок за долар.

Водночас, довідковий курс НБУ станом на 12 дня 28 жовтня зафіксований на рівні 25,05 гривні за долар, тоді як у п’ятницю цей показник становив 25,19 гривні.

За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку в понеділок 28 жовтня почалися з позначки 25,04-25,07 гривні за долар.

Свого максимуму від січня 2016 року гривня досягла наприкінці вересня 2019 року, тоді офіційний курс становив 24 гривні 8 копійок за долар.

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