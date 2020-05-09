Четверо військових поранені на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Четверо українських військових поранені минулої доби, 8 травня, внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією сил на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС заявили, що військові у відповідь «застосували чергові вогневі засоби».

З початку нової доби обстріли поновилися, втрат серед українських військових немає.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.