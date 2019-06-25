Четверо українських військових постраждали на Донбасі 25 червня – Міноборони

Двоє українських воїнів поранені і ще двоє травмовані від початку доби 25 червня на Донбасі, повідомив представник прес-центру Міноборони України Олександр Мотузяник.

«За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені і ще двоє травмовані», – повідомили у Міноборони.

Поранених евакуювали з бойових позицій і надали їм медичну допомогу.

Підтримувані Росією бойовики про обстріли 25 червня не повідомляють.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.