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25 Червень 2019, Київ 14:40
Новини | Події

Четверо українських військових постраждали на Донбасі 25 червня – Міноборони

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 25 червня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Двоє українських воїнів поранені і ще двоє травмовані від початку доби 25 червня на Донбасі, повідомив представник прес-центру Міноборони України Олександр Мотузяник.

«За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені і ще двоє травмовані», – повідомили у Міноборони.

Поранених евакуювали з бойових позицій і надали їм медичну допомогу.

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Підтримувані Росією бойовики про обстріли 25 червня не повідомляють.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Українська армія залишилася без сучасної техніки на Донбасі
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Українська армія залишилася без сучасної техніки на Донбасі

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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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