В Україні 44% населення отримують державну допомогу – Рева

44% українців отримують державну допомогу, повідомив у ефірі Радіо Свобода міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна», – зазначив міністр.



Зокрема, як зазначив Андрій Рева, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

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Загалом, право на отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг мають близько семи мільйонів домогосподарств, повідомляв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Крім того, за інформацією директора Директорату сім’ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталія Музиченка, приблизно 300 тисяч сімей одержують допомогу для малозабезпечених та майже 300 тисяч жінок – допомогу самотнім матерям, пише видання «Гордон».