Росія тримає напоготові 48 «Калібрів» у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія продовжує утримувати посилене угруповання кораблів в Чорному морі, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі продовжує перебувати посилене угруповання кораблів, з яких п’ять надводних та два підводних ракетоносіїв. В готовності нанести удар 48 ракетами типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

6 липня повідомлялось, що РФ утримує в Чорному морі 3 надводних, 2 підводних ракетоносія та один ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

Росія часто атакує крилатими ракетами морського базування типу «Калібр» українські регіони, зокрема Одещину і Миколаївщину.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, станом на 7 липня від початку бойових дій російські війська здійснили 6443 літаковильоти та нанесено 626 ударів крилатими ракетами типу «Іскандер» і «Калібр».

За його даними, понад 70% випущених російськими військами по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають своєї цілі. Вони влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ.