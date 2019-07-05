П’ятеро військових постраждали на Донбасі 5 липня – штаб ООС

П’ятеро українських військових постраждали на Донбасі 5 липня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, один військовий зазнав поранення, четверо – бойового травмування.

Як повідомили в штабі, бойовики вдень 5 липня 14 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема, із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 5 липня не повідомляють.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.