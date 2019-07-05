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05 Липень 2019, Київ 20:26
Новини | Події

П’ятеро військових постраждали на Донбасі 5 липня – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 5 липня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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П’ятеро українських військових постраждали на Донбасі 5 липня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, один військовий зазнав поранення, четверо – бойового травмування.

Як повідомили в штабі, бойовики вдень 5 липня 14 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема, із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

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Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 5 липня не повідомляють.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ Санінструктор Ірина Шевченко («Вікторівна») була в санітарному автомобілі, який обстріляли 1 липня 2019 року російські гібридні сили – жінка зазнала смертельного поранення. На цьому фото вона бавиться з цуциком Мухою, березень 2018 року
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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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