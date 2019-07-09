П’ятеро військових постраждали через обстріли на Донбасі 9 липня – штаб ООС

Четверо українських військових були поранені, один зазнав бойового травмування 9 липня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, від початку цієї доби підтримувані Росією бойовики 12 разів порушували перемир’я на Донбасі, зокрема, застосовували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли 9 липня не дають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.