За добу в Україну повернулися понад 500 громадян – ДПСУ

Протягом доби аеропорт «Бориспіль» прийняв чотири пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів, якими до України з Єревана, Тель-Авіва, Амстердама і Риги прибули 535 осіб, повідомила Державна прикордонна служба.

«В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами», – йдеться в повідомленні.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну і на виїзд з України 17,3 тисяч осіб.

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17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.