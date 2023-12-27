Парламент Абхазії ратифікував суперечливу угоду про передачу державної дачі Росії

Парламент Абхазії ратифікував суперечливу угоду з Москвою, згідно з якою державна дача в цьому сепаратистському грузинському регіоні буде передана Росії.

Комплекс держдач у Бічвінті був збудований у 1958-1961 роках, його площа складає близько 180 гектарів. Угода між Росією та сепаратистською Абхазією була підписана у січні 2022 року. Згідно з документом, у власність Росії передається об’єкт, що включає рухоме і нерухоме майно (за винятком земельних ділянок і ділянки акваторії моря).

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт, і прилегла до нього ділянка акваторії моря передається російській стороні на умовах оренди на 49 років з оплатою в розмірі 1 рубль на рік за кожну ділянку.

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У документі йдеться про те, що російська сторона використовуватиме об’єкт, земельні ділянки і ділянку акваторії моря для проведення державних заходів за участю осіб, які підлягають державній охороні, а також для їхнього оздоровчого відпочинку.

Ратифікація угоди викликала обурення опозиції, яка протестувала перед будівлею парламенту і 27 грудня назвала ратифікацію «ганебною».

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.