В ОБСЄ засудили створення російської військово-морської бази в Абхазії

Обʼєднання країн «Група друзів Грузії» в ОБСЄ, до складу якої входять США, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Канада, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, Фінляндія, Швеція та Чехія, виступило із заявою за підсумками 30-ї зустрічі керівників МЗС країн ОБСЄ.

Зокрема, група висловила особливе занепокоєння заявами про створення російської військово-морської бази в порту Очамчира в непідконтрольній грузинському уряду Абхазії. «Це чергова спроба дестабілізувати і так складну ситуацію в чорноморському регіоні», – йдеться в заяві західних держав, членів ОБСЄ.

У своїй заяві члени групи також підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудили «агресію Росії проти Грузії у 2008 році» та висловили «глибоке занепокоєння окупацією Росією Абхазії та Південної Осетії».

Раніше фактичний лідер Абхазії Аслан Бжанія повідомив журналістам, що за домовленістю з президентом Росії Володимиром Путіним в Очамчирі створюється допоміжна база Чорноморського флоту, там базуватимуться військові кораблі Росії.

Збройним силам України вдалося пошкодити, вивести з ладу і навіть потопити кілька російських кораблів, після чого Москва вирішила перебазувати частину кораблів із анексованого Севастополя до Новоросійська. Порт Очамчира, зважаючи на все, розглядається як ще одна база ВМФ на значній відстані від зони дії українських морських безпілотників. 23 жовтня військова розвідка України підтвердила, що Росія «переводить частину кораблів з окупованого Криму до окупованої Абхазії».

Порт Очамчира використовувався у військових цілях ще за радянських часів. У 1980 році берегова інфраструктура була розширена для потреб ВМФ СРСР. Але в 1996 році на вимогу Грузії катери берегової охорони РФ були передислоковані до російського регіону Дагестан.

Домовленість між самопроголошеною Абхазією та Москвою про використання порту Очамчира фактично для продовження агресії проти України засудили президент, премʼєр-міністр, МЗС та парламент Грузії. «Відкриття російської військово-морської бази в Очамчирі – величезна міна під безпекою всього чорноморського регіону», – йдеться в заяві президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.