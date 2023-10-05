Грузія засудила намір Росії розмістити базу ВМФ у Абхазії

Міністерство закордонних справ Грузії засудило повідомлення про те, що Росія планує розмістити базу Військово-морського флоту в сепаратистському грузинському регіоні Абхазія.

«Подібні дії становлять грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії й чергову провокаційну спробу легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхинвальського регіону», – заявили в МЗС 5 жовтня.

Відомство закликало Росію «поважати свої міжнародні зобов’язання» згідно з угодою від 12 серпня 2008 року і припинити окупацію міжнародно визнаних регіонів Грузії.

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Раніше 5 жовтня російське видання «Известия» зацитувало фактичного очільника Абхазії Аслана Бжанію. Він заявив, що нібито підписав угоду з Володимиром Путіним наприкінці вересня, згідно з якою «постійна база ВМФ Росії з’явиться в найближчому майбутньому в Очамчирському районі (Абхазії – ред.)».

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Бжанії, заявивши, що це компетенція міністерства оборони Росії.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.