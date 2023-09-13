Грузія приєдналася до операції НАТО в Середземному морі

Тактична група Берегової охорони Прикордонної поліції Грузії з 12 осіб вирушила до Греції для участі в операції НАТО Sea Guardian («Морський страж»), передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Грузія є першою країною, що не входить до НАТО, яка отримала статус оперативного партнера із забезпечення морської безпеки.

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Завдання операції «Морський страж»: боротьба з тероризмом, сприяння вільному пересуванню на морі, підвищення можливостей безпеки на морі, запобігання незаконній економічній діяльності.

Грузинський контингент у складі військово-морського підрозділу НАТО після навчання візьме участь в операції у Середземному морі, пише агентство «Новини-Грузія».

Грузинська опозиція критикує чинний уряд країни за проросійський ухил. Водночас країна працює над інтеграцією в Європейський союз.