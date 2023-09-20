У Тбілісі відновився суд над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі

Тбіліський міський суд 20 вересня відновив судовий процес над колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі за звинуваченням у насильницькому розгоні антиурядового мітингу в листопаді 2007 року, яке він і його прихильники відкидають як політично мотивоване.

Саакашвілі приєднався до процесу по відеозв’язку з тбіліської лікарні, сказавши: «Вітаю всю Грузію, я ще слабкий, але ніщо не може зламати мого духу, тому що він належить грузинському народу».

Також фігурантами справи є колишні члени уряду Саакашвілі Вано Мерабішвілі, Зураб Адеішвілі, Давид Кезерашвілі та Гігі Угулава.

Саакашвілі, який був президентом Грузії з 2004 по 2013 роки, відбуває шестирічний термін за звинуваченням у зловживанні владою, яке він і його прихильники вважають політично мотивованим.

Йому висунули окремі звинувачення в незаконному перетині кордону в жовтні 2021 року, коли він повернувся до Грузії з самовільного вигнання.

Члени сім’ї й адвокати місяцями заявляли, що стан здоров’я Саакашвілі погіршується, навіть коли він лікувався в приватній клініці в Тбілісі з травня минулого року.

Медична команда Саакашвілі заявила, що стан його здоров’я погіршився після того, як він потрапив у в’язницю в жовтні 2021 року та оголошував неодноразові голодування на знак протесту проти свого ув’язнення.

Адвокати Саакашвілі також стверджували, що під час перебування під вартою «він був отруєний» важкими металами.

З моменту арешту 55-річного політика у 2021 році його прихильники та опозиційні активісти провели кілька масових акцій з вимогою його негайного звільнення.

Саакашвілі є громадянином України, і президент України Володимир Зеленський на початку липня заявив, що Росія вбиває Саакашвілі, використовуючи грузинську владу. Він також доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії та висловити йому протест, що МЗС України і зробило.

Європейський союз також висловив занепокоєння через погіршення стану здоров’я Саакашвілі.