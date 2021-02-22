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23 лютого 2021, Київ 00:31
Новини | Політика

УАФ перевірить участь українських гравців в турнірі в Абзахії в складі команди з ОРЛО

«Українська асоціація футболу» запропонувала 17 футболістам надати письмові пояснення до 2 березня

«Українська асоціація футболу» перевірить виступ українських гравців у складі команди з окремих районів Луганської області в Абхазії – сепаратистському регіоні Грузії.

«До УАФ звернулася Служба безпеки України та повідомила, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі команди з так званої «ЛНР» «Схід-вугілля» брали участь у міжнародному турнірі з футболу «Ліга братських народів-2020» серед команд із невизнаних республік», – заявили в УАФ.

Асоціація запропонувала 17 футболістам надати письмові пояснення до 2 березня.

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