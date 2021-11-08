Після смерті жінки і протестів у Польщі уряд дав дозвіл на переривання вагітності при загрозі здоров’ю

Після масових вуличних протестів та смерті жінки в лікарні Міністерство охорони здоров’я Польщі заявило, що переривання вагітності, коли здоров’я жінки перебуває у небезпеці, є законним. Директива, видана 8 листопада, схоже, є спробою подолати плутанину щодо нових обмежень у законодавстві Польщі щодо абортів.

Відповідна директива з’явилася після того, як у вересні в лікарні померла 30-річна жінка, в якої виникли проблеми зі здоров’ям на 22-му тижні вагітності.

Лікарі клініки у місті Пщина на півдні країни не перервали її вагітність, попри те, що в жінки бракувало навколоплідних вод, щоб плід міг вижити, – заявила родина померлої та адвокати.

Влада повідомила, що лікарів відсторонили, прокуратура розслідує це питання.

Багато поляків, у тому числі борці за права жінок, після смерті вийшли на вулиці по всій країні, звинувативши у смерті жінки польський закон про обмеження абортів. Демонстрації переросли у найбільший масовий антиурядовий рух у Польщі після падіння комунізму понад 30 років тому.

22 жовтня минулого року Конституційний суд Польщі посилив і без того одне із найсуворіших європейських законодавств у сфері абортів. Відповідно до закону від 1993 року, переривати вагітність дозволялося у разі зґвалтування чи інцесту, якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров’ю матері, а також у разі незворотної інвалідності плода. Останній пункт було викреслено із цього законодавства. Це призвело майже до повної заборони абортів у країні, адже саме з цієї причини жінкам найчастіше дозволялося переривати вагітність.

Тоді Польщею прокотилися багатотисячні антиурядові акції, люди вимагали відставки правоконсервативного кабінету «Права і справедливості».