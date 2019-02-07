Український фристайліст Абраменко здобув «срібло» на чемпіонаті світу

Український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з фристайлу і сноубордингу, що відбувається у штаті Юта, США.

«Олександр Абраменко – віце-чемпіон світу!!! Вітаємо нашого олімпійського чемпіона з першою в кар’єрі і другою в історії української лижної акробатики нагородою чемпіонату світу (після бронзи, яку Ольга Волкова здобула 2011 року, до речі, так само у Дір-Веллі)», – йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету у Facebook.

На зимовій Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року Абраменко здобув золоту медаль у лижній акробатиці.

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Це було перше «золото» у фристайлі для України; третя золота медаль взагалі за історію зимових Ігор для «синьо-жовтих» і перше олімпійське чемпіонство серед чоловіків в історії спорту незалежної держави.