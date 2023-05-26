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Війська РФ поцілили в житловий будинок в Авдіївці – ОП

Авдіївка після чергового російського удару, березень 2923 року

Російські війська завдали ракетного удару по Авдіївці, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни нанесли ракетний авіаудар по Авдіївці, влучили в житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв», – написав він у телеграмі.

Місцева влада наразі про наслідки удару не повідомляє.

23 травня через російський ракетний удар по Авдіївці була зруйнована багатоповерхівка, поранені двоє людей, повідомляла місцева влада.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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