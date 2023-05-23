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Ракетний удар по Авдіївці: зруйнована багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати до 5 людей

Руйнування після російських обстрілів, фото ілюстративне

Через російський ракетний удар по Авдіївці зруйнована багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати до п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш

«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів – до фундаменту. Під завалами – дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка – у важкому стані. Впевнений, жоден злочин росіян не залишиться безкарним», – написав він у фейсбуці.

Раніше про ракетний удар по Авдіївці і поранення двох людей повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, у місті залишаються понад 1700 людей, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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