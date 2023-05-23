Ракетний удар по Авдіївці: зруйнована багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати до 5 людей

Через російський ракетний удар по Авдіївці зруйнована багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати до п’яти людей, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш



«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів – до фундаменту. Під завалами – дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка – у важкому стані. Впевнений, жоден злочин росіян не залишиться безкарним», – написав він у фейсбуці.

Раніше про ракетний удар по Авдіївці і поранення двох людей повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, у місті залишаються понад 1700 людей, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.