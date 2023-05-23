Ракетний удар по Авдіївці: влада повідомляє про щонайменше двох поранених

Через російський ракетний удар по Авдіївці поранені двоє людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці. Його наслідки ви бачите на світлинах. Російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто», – написав він у телеграмі.

За його даними, у місті залишаються понад 1700 людей, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

Вранці 23 травня російські війська завдали удару по Торецьку – пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За даними місцевої влади,

війська РФ застосували авіабомби.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.