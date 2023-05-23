Війська РФ завдали удару по Торецьку, пошкоджено «пункт незламності» – ОВА

Російські війська завдали удару по Торецьку – пошкоджено «пункт незламності», повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Сьогодні зранку росіяни завдали удару по Торецьку – на щастя, без постраждалих. Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру», – написав він у телеграмі.



За попередніми даними, війська РФ застосували авіабомби.

Через російський обстріл Торецька 20 травня постраждали п’ятеро людей, серед них – 11-річна дитина. Тоді армія РФ застосувала реактивні системи залпового вогню «Град».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.