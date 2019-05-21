Напад на адвоката у Білій Церкві, колеги пов’язують це із професійною діяльністю

У Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області повідомили, що пов’язують із професійною діяльністю напад на колегу Олексія Несвітайла, який стався напередодні у місті Біла Церква.

«20 травня приблизно о 13:00 годині у місті Біла Церква групою осіб було вчинено напад на адвоката Несвітайла Олексія при виконанні останнім своїх професійних обов’язків. Адвокату завдано чисельних тілесних ушкоджень, зламано щелепу, вибито зуби, знищено особисте майно адвоката. За вказаним фактом до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області подано заяву про вчинення кримінального правопорушення», – йдеться в повідомленні комітету.

У коментарі Радіо Свобода голова комітету Віталій Наум повідомив, що напад пов’язаний із веденням Несвітайлом кримінальної справи, зловмисники втекли.

«На даний час вже внесені відомості в ЄРДР у зв’язку з нападом. Напад стався на вулиці, фактично в центрі міста. Олексій Несвітайло наразі не може спілкуватися – у нього зламана щелепа, вибиті зуби, струс головного мозку», – повідомив Віталій Наум.

За його словами, справу відкрили за статтями про умисне знищення або пошкодження майна та про посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.

Віталій Наум зазначив, що з 2013 року і до сьогодні в Україні вчинено майже 1200 злочинів відносно адвокатів, з цього числа лише 14 передано до суду, без винесення вироку.