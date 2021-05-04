Адвокати Порошенка назвали матеріал OCCRP про офшори «фейком» і вивчають можливість позову – «ЄС»

П’ятий президент України Петро Порошенко «не контролював і не контролює жоден з офшорів», про зв’язки з якими повідомив Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) – про це стверджують у пресслужбі партії «Європейська солідарність», заснованій Порошенком. Заяву партії «ЄС» отримала редакція Радіо Свобода.

Пресслужба посилається на групу юридичних радників політика «з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань», яка також надавала від імені Порошенка відповіді на запит розслідувачів.

«Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти. На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку», – йдеться в повідомленні політичної сили.

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У «ЄС» стверджують, що згадані в розслідуванні предмети мистецтва придбані законно та легально ввезені до України.

«Минулого року Порошенко публічно презентував і самі витвори мистецтва і всю документальну базу, яка підтверджує законність їхнього походження», – зазначають у пресслужбі.

Партія також вказує на те, що попереднє розслідування OCCRP про Порошенка 2016 року, виконане спільно з українським проєктом «Слідство.Інфо» і оприлюднене ним під назвою «Подвійне життя президента», зазнало критики в тому числі з боку фонду Джорджа Сороса «Відродження».

У листі фонду, яке оприлюднив «Детектор Медіа», він назвав дискусійними не факти, викладені в розслідуванні, а їхню інтерпретацію.

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Незалежна медійна рада тоді також виявила в розслідуванні ознаки порушеня принципу, за яким факти, припущення та судження мають бути відокремлені.

3 травня OCCRP оприлюднив матеріал, згідно з яким Петро Порошенко у 2010-х роках контролював кілька офшорних компаній через свого партнера Сергія Зайцева. Через ці компанії він нібито, поміж іншого, закуповував предмети мистецтва. Розслідувачі навели також відповідь юристів Порошенка, які заперечували цю інформацію.