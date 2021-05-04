Порошенко опосередковано контролював шість офшорів для купівлі предметів мистецтва – OCCRP

П’ятий президент України Петро Порошенко купував дорогі предмети інтер’єру та мистецтва через офшорні компанії, повідомляє міжнародний Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) 3 травня.

Як виявили розслідувачі з документів, оприлюднених внаслідок витоку 2019 року, на початку 2010-х Порошенко нібито отримав контроль над шістьма офшорними компаніями за допомогою свого помічника Сергія Зайцева. Це, стверджують вони, стало можливим завдяки діям австрійського банку Raiffeisen.

За даними авторів, ще 11 компаній, які обслуговуються в Raiffeisen, пов’язані з бізнес-імперією Порошенка.

«Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості з цих компаній і він підписав корпоративні документи для інших – навіть коли вони керували десятками мільйонів доларів для Порошенка до та під час його президентства, відповідно до листів та документів, отриманих OCCRP», – йдеться в повідомленні.

У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за «неадекватну перевірку осіб беенфіціарних власників та відсутність регулярного оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння, хто володіє та контролює структури, пов’язані з клієнтами підвищеного риску в специфічних індивідуальних випадках».

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Втім, тоді FMA не уточнювали, про яких саме клієнтів банку йдеться. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Як йдеться в розслідуванні, у квітні 2013 через одну з таких компаній, Vernon, Порошенко закупив предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна «Козаки на Чорному морі».

Своєю чергою у відповідь на запит OCCRP юристи п’ятого президента заявили, що він не має стосунку до жодної із зазначених компаній.

«Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній», – йдеться у відповіді, підписаної «юридичними радниками Петра Порошенка із захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань».

Сергій Зайцев не відповів на запит авторів – вони цитують його інтерв’ю 2016 року для «Інтерфакс Україна», в якому той заперечував, що керував компанією Intraco на користь Порошенка.

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Банк Raiffeisen заявляв, що його юридична перевірка має обмеження.

«Подальші розслідування та розшук залишається винятково за компетентними державними органами», – стверджують у фінансовій установі.

Пресслужба Порошенка наразі публічно не коментувала публікацію Центру.