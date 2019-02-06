Уряд планує почати у 2019 році приймати міжнародні вантажні перевезення в аеропорту Білої Церкви

Міністерство інфраструктури України планує почати у 2019 році приймати міжнародні вантажні перевезення в аеропорту Білої Церкви на Київщині.

«Аеропорт «Біла Церква» має величезний потенціал для розбудови, як сучасний транспортно-логістичний хаб центральної частини України. Тому один із ключових проектів на 2019 рік − розвиток міжнародного мультимодального транспортного вузла на базі аеропорту «Біла Церква», − заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У відомстві зазначили, що аеропорт розташований за 80 кілометрів від Києва та за 390 кілометрів від морських портів Одеської області.

5 лютого міністр інфраструктури розповів, що до кінця 2019 року планують ввести в експлуатацію аеропорт Одеси.

У Мінінфраструктури розповіли, що до пріоритетних проектів також належить реконструкція аеродрому комунального підприємства «Аеропорт Вінниця», на реалізацію якого цього року спрямують 1 мільярд гривень, а загалом проект обійдеться у 2,2 мільярди гривень. Серед інших проектів – розвиток інфраструктури львівського аеропорту імені Данила Галицького та початок робіт із будівництва нового летовища в селі Солоне Дніпропетровської області.