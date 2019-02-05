Будівельні роботи в аеропорту Одеси планують завершити цього року – Омелян

Завершити будівельні роботи в аеропорту Одеси та ввести об’єкт в експлуатацію планують до кінця 2019 року. Про це 5 лютого заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба міністерства.

«У період з грудня 2017 по січень 2019 року на летовище «Одеса» виділено 922 мільйонів гривень. У 2019 році при виділенні 757,94 мільйона гривень планується завершення всього комплексу будівельних робіт в аеропорту Одеси та введення об’єкта в експлуатацію», – зазначив Омелян.

Він підкреслив, що розвиток регіональних летовищ вимагає інвестицій і часу. «Але це – ті інфраструктурні проекти, ефект від яких ми відчуватимемо і через рік, і через 10 років», – сказав міністр.

У Мінінфраструктури розповіли, що до пріоритетних проектів також належить реконструкція аеродрому комунального підприємства «Аеропорт Вінниця», на реалізацію якого цього року спрямують 1 мільярд гривень, а загалом проект обійдеться у 2,2 мільярди гривень. Серед інших проектів – розвиток інфраструктури львівського аеропорту імені Данила Галицького та початок робіт із будівництва нового летовища в селі Солоне Дніпропетровської області.