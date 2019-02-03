Омелян: збитки від блокування Росією українських портів сягають 10 млрд гривень

Збитки, яких через російську блокаду українських портів в Азовському морі зазнала морська галузь України, сягають 10 мільярдів гривень, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Це – величезна сума, цифра наближається до позначки 10 мільярдів гривень, якщо брати сукупно і державні підприємства, і «Адміністрацію морських портів України» і вплив на регіон. Ми завжди до цього серйозно ставилися, починаючи з будівництва Керченського мосту. Попереджали, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку та відповідно акваторію Азовського моря», – сказав міністр в інтерв’ю «Уніан».

Він додав, що станом на сьогодні прохід Керченською протокою – «фактично вільний», але «далекий до ідеального».

«Судна не повинні на вході чи на виході очікувати по декілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують у середньому 15 годин, а ще зовсім нещодавно це було багато діб», – сказав Омелян.

За його словами, представники України разом із «партнерами по антиросійській коаліції» з ЄС готують «Азовський пакет» санкцій.

28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.