Аеропорт «Бориспіль» визначився з в.о. керівника замість Рябікіна, призначеного головою митниці

Виконувати обов’язки генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде Олег Струк, заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу, повідомила пресслужба компанії.

Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.

Напередодні Кабінет міністрів України на своєму засіданні призначив генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна головою Державної митної служби України.

Як повідомили у митній службі, Рябікін розпочинає свою роботу на новій посаді з 18 листопада.

Наприкінці жовтня уряд визнав керівника аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.