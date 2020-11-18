Уряд призначив головою Митної служби керівника аеропорту «Бориспіль»

Кабінет міністрів України на своєму засіданні призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби України.

Як повідомили у митній службі, Рябікін розпочинає свою роботу на новій посаді з сьогоднішнього дня.

Наприкінці жовтня уряд визнав керівника аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

«З того часу тривала спеціальна перевірка, за успішними результатами якої Уряд отримав право затвердити нового керівника», – повідомили у митній службі.

Павло Рябікін до роботи в Держмитслужбі обіймав посаду генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» із березня 2017 року. У 2014-2015 роках був заступником голови Київської міської державної адміністрації. У 2005-2006 роках працював заступником Голови Міністерства транспорту і зв’язку (тепер – Міністерство інфраструктури).

Також Рябікін має досвід парламентської, дипломатичної та юридичної роботи: він був депутатом кількох скликань Верховної Ради, надзвичайним і повноважним послом України в Данії, адвокатом, йдеться в повідомленні Держмитслужби.

У квітні Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної митної служби Максима Нефьодова. З того часу тимчасове керівництво відомства змінювалося кілька разів.